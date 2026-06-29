Milano 15:25
51.292 +0,05%
Nasdaq 26-giu
29.118 0,00%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 15:25
10.507 -0,01%
Francoforte 15:25
24.707 +0,14%

Parigi: si concentrano le vendite su Eiffage

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: si concentrano le vendite su Eiffage
Sottotono il gruppo europeo leader nei settori delle costruzioni, concessioni, infrastrutture ed energia, che passa di mano con un calo del 2,46%.
Condividi
```