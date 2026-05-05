Piazza Affari: andamento sostenuto per Italmobiliare

(Teleborsa) - Scambia in profit la holding di partecipazioni , che lievita del 2,18%.



La tendenza ad una settimana di Italmobiliare è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario della holding si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 27,85 Euro. Prima resistenza a 28,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 27,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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