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Piazza Affari: andamento sostenuto per Brembo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per Brembo
Balza in avanti l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,13%.
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