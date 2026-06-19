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Piazza Affari: andamento sostenuto per El.En

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per El.En
Seduta vivace oggi per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,54%.
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