Milano 17:40
48.558 +2,27%
Nasdaq 20:31
28.057 +1,47%
Dow Jones 20:32
49.304 +0,74%
Londra 17:40
10.219 -1,40%
Francoforte 17:35
24.402 +1,71%

Piazza Affari: l'indice dei titoli bancari in Italia in rally

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: l'indice dei titoli bancari in Italia in rally
Giornata brillante per il comparto bancario a Piazza Affari, che avanza a 33.161,33 punti.
Condividi
```