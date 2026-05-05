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Piazza Affari: su di giri l'indice del settore costruzioni italiano

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Piazza Affari: su di giri l'indice del settore costruzioni italiano
Balzo del settore costruzioni a Milano, che continua la giornata a 70.310,11 punti.
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