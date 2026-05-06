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A Piazza Affari corre l'indice del settore costruzioni italiano
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Finanza
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Indici settoriali
06 maggio 2026 - 10.00
In forte aumento il
settore costruzioni a Milano
, che con il suo +2,28% avanza a quota 72.250,78 punti.
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