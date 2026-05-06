Milano 14:42
49.475 +1,89%
Nasdaq 5-mag
28.015 0,00%
Dow Jones 5-mag
49.298 +0,73%
Londra 14:42
10.448 +2,24%
Francoforte 14:42
24.927 +2,15%

A Piazza Affari corre l'indice del settore costruzioni italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
A Piazza Affari corre l'indice del settore costruzioni italiano
In forte aumento il settore costruzioni a Milano, che con il suo +2,28% avanza a quota 72.250,78 punti.
Condividi
```