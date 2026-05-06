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Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,31% alle 10:30

Il FTSE MIB allunga a 49.194,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,31% alle 10:30
Risultato positivo dell'1,31% per Milano, alle 10:30, che continua gli scambi a 49.194,16 punti.
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