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Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,31% alle 10:30
Il FTSE MIB allunga a 49.194,16 punti
In breve
,
Finanza
06 maggio 2026 - 10.30
Risultato positivo dell'1,31% per Milano, alle 10:30, che continua gli scambi a 49.194,16 punti.
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