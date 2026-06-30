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Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dell'1,01%

Il FTSE MIB chiude a 51.682,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dell'1,01%
Milano guadagna bene e porta a casa un +1,01%, terminando la sessione a 51.682,43 punti.
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