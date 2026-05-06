Milano 17:35
49.697 +2,35%
Nasdaq 21:49
28.549 +1,91%
Dow Jones 21:49
49.937 +1,30%
Londra 17:35
10.439 +2,15%
Francoforte 17:35
24.919 +2,12%

Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in aumento dell'1,03% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 49.805,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in aumento dell'1,03% alle 19:30
L'indice dei titoli più importanti USA lievita dell'1,03% alle 19:30 e scambia in utile a 49.805,09 punti.
Condividi
```