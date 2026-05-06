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Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in aumento dell'1,03% alle 19:30
Il Dow Jones tratta a 49.805,09 punti
In breve
,
Finanza
06 maggio 2026 - 19.30
L'indice dei titoli più importanti USA lievita dell'1,03% alle 19:30 e scambia in utile a 49.805,09 punti.
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