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Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in aumento dell'1,17% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 50.502,74 punti

In breve, Finanza
Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in aumento dell'1,17% alle 19:30
L'indice dei titoli più importanti USA lievita dell'1,17% alle 19:30 e scambia in utile a 50.502,74 punti.
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