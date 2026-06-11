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Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in aumento dell'1,17% alle 19:30
Il Dow Jones tratta a 50.502,74 punti
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11 giugno 2026 - 19.30
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L'indice dei titoli più importanti USA lievita dell'1,17% alle 19:30 e scambia in utile a 50.502,74 punti.
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