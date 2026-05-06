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Borsa: Scambi in positivo per Shanghai, in progresso dell'1,25% alle 05:48
L'Indice della Borsa di Shanghai tratta in utile a 4.163,71 punti
In breve
,
Finanza
06 maggio 2026 - 05.48
Spunto rialzista dell'1,25% per Shanghai, alle 05:48, che continua le contrattazioni a 4.163,71 punti.
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