Milano 9:18
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Borsa: Corre il mercato di Shanghai, in progresso dell'1,67%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 4.094,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Shanghai, in progresso dell'1,67%
Ottima performance per Shanghai (+1,67%), che archivia la giornata a 4.094,4 punti.
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