Francoforte: positiva la giornata per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore della Mercedes , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,91%.



Lo scenario su base settimanale della casa d'auto di Stoccarda rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 48,84 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 49,34. Il peggioramento di Mercedes-Benz è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 48,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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