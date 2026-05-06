Francoforte: positiva la giornata per Mercedes-Benz
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore della Mercedes, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,91%.
Lo scenario su base settimanale della casa d'auto di Stoccarda rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 48,84 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 49,34. Il peggioramento di Mercedes-Benz è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 48,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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