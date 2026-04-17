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Francoforte: risultato positivo per Mercedes-Benz

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Mercedes-Benz
Rialzo marcato per il produttore della Mercedes, che tratta in utile del 2,57% sui valori precedenti.
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