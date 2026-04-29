Mercedes-Benz conferma outlook dopo EBIT primo trimestre sopra le attese

(Teleborsa) - Mercedes-Benz Group ha chiuso il primo trimestre del 2026 con fatturato pari a 31,6 miliardi di euro. L'EBIT del Gruppo è stato pari a 1,9 miliardi di euro (al di sopra delle aspettative di Visible Alpha pari a 1,6 miliardi di euro) e il free cash flow del settore industriale si è attestato a 1,86 miliardi di euro. Il programma di riacquisto di azioni proprie ha comportato un deflusso di 469 milioni di euro, mentre la liquidità netta del settore industriale è comunque aumentata leggermente a 33,8 miliardi di euro a fine periodo, a conferma della solida posizione finanziaria dell'azienda e della sua capacità di generare flussi di cassa consistenti anche durante un periodo di transizione e avvio della produzione dei modelli.



"I risultati del primo trimestre ci confermano in linea con le previsioni per l'intero anno - ha detto Harald Wilhelm, membro del board di Mercedes-Benz Group, Finance & Controlling - La forte domanda per i nostri nuovi prodotti e il solido portafoglio ordini ci pongono in una posizione favorevole per un ulteriore slancio nella seconda metà dell'anno. In futuro, rimarremo saldamente concentrati su un'esecuzione disciplinata, garantendo un lancio ben coordinato dei nostri nuovi modelli e mantenendo un rigoroso controllo dei costi per sostenere la redditività".



Mercedes-Benz Cars ha registrato un EBIT rettificato di 933 milioni di euro e un margine operativo rettificato (RoS) del 4,1% nel primo trimestre, ben all'interno dell'intervallo previsto per l'intero anno (3%-5%), senza alcuna rettifica separata per gli effetti tariffari. Mercedes-Benz Cars ha venduto 419.400 veicoli nel primo trimestre. La crescita delle vendite del Gruppo in Europa (+7%) e negli Stati Uniti (+20%) ha parzialmente compensato il calo in Cina. Escludendo la Cina, le vendite globali di autovetture sono aumentate del 5%.



Mercedes-Benz Vans ha nuovamente raggiunto un margine operativo rettificato a doppia cifra, pari al 10,1%, nel primo trimestre del 2026. L'EBIT rettificato ha raggiunto i 415 milioni di euro, riflettendo principalmente le attività di lancio sul mercato della nuova architettura Van, nonché la pressione sui prezzi e gli effetti del mix di prodotti, inclusa la riduzione della produzione dei Van di piccole dimensioni. Questo è stato parzialmente compensato da un miglioramento dei costi variabili, comprese le spese di vendita, e da un maggiore contributo del leasing. Nel primo trimestre del 2026, Mercedes-Benz Vans ha venduto 80.300 unità, con una crescita stabile nel mercato europeo e un aumento del 29% per i veicoli elettrici.



Per l'intero anno, Mercedes-Benz Group conferma le proprie previsioni, stimando un fatturato di gruppo in linea con quello dell'anno precedente e un EBIT di gruppo significativamente superiore, principalmente a causa degli oneri di ristrutturazione sostenuti nell'anno precedente. Il free cash flow del settore industriale dovrebbe essere leggermente inferiore al livello del 2025.

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