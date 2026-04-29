USA, scorte petrolio settimanali calano a sorpresa di 6,2 milioni di barili

negli ultimi sette giorni al 24 aprile 2026

(Teleborsa) - Sono diminuite a sorpresa le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 24 aprile 2026, sono scesi di circa 6,2 milioni di barili a 459,5 MBG, contro attese per un aumento di 0,3 milioni.



Gli stock di distillati hanno registrato un calo di 4,5 milioni di barili, scendendo a 103,6 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 6,1 milioni a quota 222,3 MBG.



Le riserve strategiche di petrolio sono diminuite di 7,1 milioni di barili a 397,9 MBG.

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