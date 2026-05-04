Francoforte: scambi negativi per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore della Mercedes , che mostra un decremento del 2,43%.



La tendenza ad una settimana della casa d'auto di Stoccarda è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Mercedes-Benz ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 49,05 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 50,27, mentre il primo supporto è stimato a 47,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```