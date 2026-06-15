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Francoforte: andamento negativo per RWE

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per RWE
Ribasso composto e controllato per la compagnia energetica tedesca, che presenta una flessione dell'1,95% sui valori precedenti.
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