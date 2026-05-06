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New York: giornata negativa in Borsa per Verisk Analytics

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata negativa in Borsa per Verisk Analytics
Retrocede molto la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,33%.
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