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Borsa chiusa a New York
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19 giugno 2026 - 07.30
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(Teleborsa) - Oggi, 19 giugno, a New York le contrattazioni sono chiuse in occasione della Giornata dell'Emancipazione.
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