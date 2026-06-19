Milano 9:57
53.048 +0,68%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 9:57
10.416 +0,16%
25.152 +0,50%

Borsa chiusa a New York

Calendar, Finanza
Borsa chiusa a New York
(Teleborsa) - Oggi, 19 giugno, a New York le contrattazioni sono chiuse in occasione della Giornata dell'Emancipazione.
Condividi
```