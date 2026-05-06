New York: in forte denaro ASML Holding

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,02%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di ASML Holding evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ASML Holding rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di ASML Holding classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.546,5 USD e primo supporto individuato a 1.504,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.588,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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