Wall Street chiude in rialzo dopo cessate il fuoco tra Israele e Libano

(Teleborsa) - Chiusura in rialzo per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,24%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l' S&P-500 , che arriva a 7.041 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,49%); sui livelli della vigilia l' S&P 100 (+0,18%).



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+1,55%), informatica (+0,78%) e utilities (+0,66%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti sanitario (-0,77%) e beni industriali (-0,49%).



L'indice S&P 500 ha recuperato le perdite subite dall'inizio della guerra con l'Iran, e giovedì ha addirittura registrato un ulteriore rialzo dopo che Trump ha dichiarato che i leader di Israele e Libano hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco a seguito di un incontro a Washington. Ha aggiunto che il prossimo round di negoziati in presenza potrebbe svolgersi "probabilmente, forse, il prossimo fine settimana". Questi sviluppi si aggiungono alle dichiarazioni rilasciate da Trump all'inizio della settimana, secondo cui la guerra con l'Iran è "molto vicina alla fine" e Teheran desidera "disperatamente raggiungere un accordo".



Tra i protagonisti del Dow Jones, Verizon Communication (+3,86%), Cisco Systems (+2,60%), IBM (+2,53%) e Microsoft (+2,20%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Boeing , che ha chiuso a -2,26%. Calo deciso per Merck , che segna un -2,07%. Sotto pressione Johnson & Johnson , con un forte ribasso dell'1,73%. Contrazione moderata per Honeywell International , che soffre un calo dell'1,19%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Advanced Micro Devices (+7,80%), Charter Communications (+7,12%), Intel (+5,48%) e Atlassian (+4,14%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su ASML Holding , che ha terminato le contrattazioni a -4,79%. Vendite a piene mani su Alnylam Pharmaceuticals , che soffre un decremento del 3,98%. Soffre Insmed , che evidenzia una perdita del 2,69%. Preda dei venditori MercadoLibre , con un decremento del 2,67%.

Condividi

```