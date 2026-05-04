New York: scambi negativi per ASML Holding
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip, che presenta una flessione del 2,84%.
La tendenza ad una settimana di ASML Holding è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di ASML Holding è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.413,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 1.363,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.463,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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