New York: brusca correzione per ASML Holding
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip, che passa di mano in perdita del 4,32%.
Lo scenario su base settimanale di ASML Holding rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1.442 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1.405,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1.393,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```