New York: brusca correzione per ASML Holding

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip , che passa di mano in perdita del 4,32%.



Lo scenario su base settimanale di ASML Holding rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1.442 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1.405,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1.393,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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