New York: in perdita AppLovin

(Teleborsa) - Scende sul mercato la piattaforma tecnologica di applicazioni , che soffre con un calo del 5,00%.



Lo scenario su base settimanale di AppLovin rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di breve periodo di AppLovin mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 471,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 444,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 498,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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