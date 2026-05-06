New York: positiva la giornata per 3M

(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso industriale , che lievita del 2,70%.



La tendenza ad una settimana di 3M è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico del gigante della manifattura suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 144,7 USD con tetto rappresentato dall'area 148,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 142,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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