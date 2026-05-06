New York: positiva la giornata per 3M
(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso industriale, che lievita del 2,70%.
La tendenza ad una settimana di 3M è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico del gigante della manifattura suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 144,7 USD con tetto rappresentato dall'area 148,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 142,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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