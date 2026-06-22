Milano 22-giu
0 0,00%
Nasdaq 22-giu
30.347 -0,19%
Dow Jones 22-giu
51.713 +0,29%
Londra 22-giu
10.438 +0,72%
Francoforte 22-giu
25.140 +0,62%

New York: positiva la giornata per JP Morgan

Migliori e peggiori, In breve
New York: positiva la giornata per JP Morgan
Seduta vivace oggi per la società finanziaria con sede a New York, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,00%.
Condividi
```