Milano 17:35
49.697 +2,35%
Nasdaq 21:55
28.584 +2,03%
Dow Jones 21:55
49.969 +1,36%
Londra 17:35
10.439 +2,15%
Francoforte 17:35
24.919 +2,12%

New York: preme sull'acceleratore International Flavors & Fragrances

Migliori e peggiori
New York: preme sull'acceleratore International Flavors & Fragrances
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di aromi e profumi per i settori alimentare, bevande e prodotti per la casa, che mostra una salita bruciante del 15,05% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che International Flavors & Fragrances mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,05%, rispetto a +2,81% dell'indice del basket statunitense).


Le tendenza di medio periodo di International Flavors & Fragrances si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 84,17 USD. Supporto stimato a 78,4. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 89,94.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```