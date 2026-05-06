New York: preme sull'acceleratore International Flavors & Fragrances

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di aromi e profumi per i settori alimentare, bevande e prodotti per la casa , che mostra una salita bruciante del 15,05% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che International Flavors & Fragrances mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,05%, rispetto a +2,81% dell' indice del basket statunitense ).





Le tendenza di medio periodo di International Flavors & Fragrances si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 84,17 USD. Supporto stimato a 78,4. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 89,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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