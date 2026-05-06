New York: preme sull'acceleratore International Flavors & Fragrances
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di aromi e profumi per i settori alimentare, bevande e prodotti per la casa, che mostra una salita bruciante del 15,05% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che International Flavors & Fragrances mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,05%, rispetto a +2,81% dell'indice del basket statunitense).
Le tendenza di medio periodo di International Flavors & Fragrances si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 84,17 USD. Supporto stimato a 78,4. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 89,94.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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