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New York: preme sull'acceleratore Carrier Global

Migliori e peggiori, In breve
New York: preme sull'acceleratore Carrier Global
Ottima performance per il produttore di sistemi di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione per uso industriale e domestico, che scambia in rialzo del 9,43%.
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