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New York: preme sull'acceleratore Lumentum Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: preme sull'acceleratore Lumentum Holdings
Prepotente rialzo per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che mostra una salita bruciante del 7,44% sui valori precedenti.
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