New York: scambi in forte rialzo per Davita

(Teleborsa) - Grande giornata per Davita , che sta mettendo a segno un rialzo del 20,42%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Davita evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Davita rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Davita classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 196 USD e primo supporto individuato a 175,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 216,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```