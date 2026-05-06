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New York: scambi in forte rialzo per Davita

Migliori e peggiori
New York: scambi in forte rialzo per Davita
(Teleborsa) - Grande giornata per Davita, che sta mettendo a segno un rialzo del 20,42%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Davita evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Davita rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Davita classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 196 USD e primo supporto individuato a 175,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 216,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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