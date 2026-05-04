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New York: scambi in forte rialzo per Coinbase Global

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in forte rialzo per Coinbase Global
Prepotente rialzo per la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia, che mostra una salita bruciante del 6,77% sui valori precedenti.
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