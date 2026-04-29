New York: si concentrano le vendite su Sherwin Williams

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di vernici e rivestimenti , che presenta una flessione del 2,52%.



L'andamento di Sherwin Williams nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico di Sherwin Williams mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 313,6 USD con area di resistenza individuata a quota 320. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 311,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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