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Parigi: acquisti a mani basse su Capgemini

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: acquisti a mani basse su Capgemini
Rialzo per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,59%.
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