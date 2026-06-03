Milano 10:02
50.346 -0,46%
Nasdaq 2-giu
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Dow Jones 2-giu
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Londra 10:02
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Francoforte 10:02
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Parigi: in calo Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo Stellantis
Si muove verso il basso la casa automobilistica italo-francese-statunitense, con una flessione del 2,02%.
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