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Parigi: risultato positivo per AXA

Migliori e peggiori
Parigi: risultato positivo per AXA
(Teleborsa) - Avanza il Gruppo assicurativo, che guadagna bene, con una variazione del 2,71%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40, ad evidenza del fatto che il movimento di AXA subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società finanziaria, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 41,72 Euro. Primo supporto visto a 40,99. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 40,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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