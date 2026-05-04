Parigi: performance negativa per AXA
(Teleborsa) - Sottotono il Gruppo assicurativo, che passa di mano con un calo del 2,30%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di AXA rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve della società finanziaria moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 40,71 Euro e supporto a 39,56. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 41,86.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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