Parigi: performance negativa per AXA

(Teleborsa) - Sottotono il Gruppo assicurativo , che passa di mano con un calo del 2,30%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di AXA rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La tendenza di breve della società finanziaria moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 40,71 Euro e supporto a 39,56. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 41,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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