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Parigi: risultato positivo per Sanofi

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: risultato positivo per Sanofi
Seduta positiva per il gruppo farmaceutico francese, che avanza bene del 3,21%.
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