Parigi: sviluppi positivi per Vinci

(Teleborsa) - Grande giornata per il gruppo industriale francese , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,84%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Vinci mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,24%, rispetto a +2,56% dell' indice di Parigi ).





Il quadro di medio periodo della società ingegneristica francese ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 135,2 Euro. Primo supporto individuato a 131,8. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 138,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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