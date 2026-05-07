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Parigi: sviluppi positivi per Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: sviluppi positivi per Kering
Protagonista la multinazionale del lusso, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,05%.
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