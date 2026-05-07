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/ Parigi: sviluppi positivi per Kering
Parigi: sviluppi positivi per Kering
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In breve
07 maggio 2026 - 09.50
Protagonista la
multinazionale del lusso
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,05%.
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