Parigi: performance negativa per Vinci

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo industriale francese , che sta segnando un calo dell'1,83%.



L'andamento di Vinci nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico della società ingegneristica francese suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 125,2 Euro con tetto rappresentato dall'area 127,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 124,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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