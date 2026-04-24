Parigi: movimento negativo per Vinci

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo industriale francese , che presenta una flessione del 2,25% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Vinci rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 129,7 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 127,2. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 126,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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