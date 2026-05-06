Milano 15:02
49.488 +1,92%
Nasdaq 5-mag
28.015 0,00%
Dow Jones 5-mag
49.298 +0,73%
Londra 15:02
10.448 +2,24%
Francoforte 15:02
24.936 +2,19%

Piazza Affari: giornata depressa per D'Amico

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per D'Amico
Ribasso per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che presenta una flessione dell'1,88%.
Condividi
```