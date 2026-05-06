Milano 15:05
49.444 +1,83%
Nasdaq 5-mag
28.015 0,00%
Dow Jones 5-mag
49.298 +0,73%
Londra 15:05
10.448 +2,24%
Francoforte 15:05
24.916 +2,11%

Piazza Affari: scambi in positivo per Maire

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per Maire
Bene il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, con un rialzo del 3,32%.
Condividi
```