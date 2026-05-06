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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 1 maggio

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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 1 maggio
USA, Richieste mutui nella settimana del 1 maggio su base settimanale (WoW) -4,4%, in calo rispetto al precedente -1,6%.

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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