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Vola a Piazza Affari l'indice dei titoli bancari in Italia
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Indici settoriali
06 maggio 2026 - 10.00
Si muove con il vento in poppa il
comparto bancario a Piazza Affari
, che arriva a 34.409,96 punti.
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