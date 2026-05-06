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Vola a Piazza Affari l'indice dei titoli bancari in Italia

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Vola a Piazza Affari l'indice dei titoli bancari in Italia
Si muove con il vento in poppa il comparto bancario a Piazza Affari, che arriva a 34.409,96 punti.
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