Milano 10:52
48.157 -0,04%
Nasdaq 14-apr
25.842 0,00%
Dow Jones 14-apr
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Londra 10:52
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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 14/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 14/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile

Moderatamente al rialzo la prestazione del Dow Jones 30, che chiude con una variazione percentuale dello 0,66%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dow Jones 30 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 48.744,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 48.118,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 49.370,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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