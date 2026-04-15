Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 14/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile
Moderatamente al rialzo la prestazione del Dow Jones 30, che chiude con una variazione percentuale dello 0,66%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dow Jones 30 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 48.744,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 48.118,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 49.370,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)