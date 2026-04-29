Milano 11:06
47.818 -0,46%
Nasdaq 28-apr
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Dow Jones 28-apr
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Londra 11:06
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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 28/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 28/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile

Andamento piatto per il Dow Jones 30, che propone sul finale un -0,05%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Dow Jones 30. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 49.374. Primo supporto a 49.025,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 48.909,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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