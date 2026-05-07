Francoforte: giornata depressa per Muench Rueckvers

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il riassicuratore tedesco , che presenta una flessione dell'1,87% sui valori precedenti.



L'andamento di Muench Rueckvers nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La situazione di medio periodo della compagnia attiva nel settore delle assicurazioni resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 519 Euro. Supporto visto a quota 509,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 528,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```